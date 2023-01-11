灃食公益飲食文化教育基金會日前舉辦「灃食主廚到我家」活動，到全台6縣市的國小校園廚房，輔導由校方自行選出的午餐菜色，大幅提升營養午餐美味程度，也透過導入製作精美的飲食知識教材，讓孩子從午餐中學習到新的飲食觀念。

灃食教育基金會副執行長葉俊甫表示，「灃食主廚到我家」整合過去深入校園3年累積的餐食導入成果，精選校園廚房常見菜色，並加入灃食顧問主廚林奕成的料理心法，透過一日的陪伴導入，希望把過去觀察到的心法傳遞到非示範校的校園廚房。

「灃食主廚到我家」活動前進基隆市、新竹縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣與高雄市等6縣市校園廚房，各校校廚團隊攜手林奕成主廚，端出與過往不同像是日式雜炊飯、馬告清蒸鱸魚、義式茄汁肉丸、莎莎舞蔬石斑、魚香茄子、味噌紅蘿蔔濃湯等菜色，豐富也滿足了孩子的胃口。

灃食顧問主廚林奕成說，這次活動除了提點每道菜的料理心法與技巧外，也重視事後回饋，透過細緻溝通來了解團隊目前遇到的問題，發現問題解決方法後，才能讓他們帶著心法，即使面對不同食材，也能思考出應變解方。

「灃食主廚到我家」這次也特別為每道菜色編寫飲食教材，24道菜色都有對應的簡易飲食知識。葉俊甫表示，「孩子每天都要吃午餐，有沒有可能讓飲食知識跟菜色結合，吃進美味的同時，也學習到了簡單的知識，這就要靠每個學校的創意。」

葉俊甫表示，灃食教育基金會也會將這次入校的經驗作為修正，未來將菜單跟飲食知識教材陸續上線，也正規畫下一波「灃食主廚到我家」的活動，希望能把這些經驗帶到更多學校，讓營養午餐變得不但好吃而且還能學到有趣的飲食知識！