澎湃新聞報導，天津市醫藥採購中心10日晚發布的《新冠治療藥品莫諾拉韋膠囊首發報價公示》顯示，默沙東莫諾拉韋膠囊首發報價1500元（人民幣，下同）／瓶，40粒／瓶，進口到岸價（不含稅）介於1100元和1200元之間。首批新冠口服藥莫諾拉韋4日已到達上海外高橋保稅區倉庫。數量在幾十萬盒，現在每天都在陸續到貨，後續也會持續進貨。

默沙東莫諾拉韋膠囊為第三款在中國大陸獲批的新冠口服藥，僅次於輝瑞Paxlovid與河南真實生物阿茲夫錠。同時，莫諾拉韋膠囊也是全球首款獲批的新冠口服藥。該藥物於2021年11月在英國獲批上市，同年12月先後獲美國食藥監局緊急授權及日本緊急特例批准。

此次莫諾拉韋膠囊首發價格1500元一瓶，價格上低於美、日、韓等主要國家的莫諾拉韋價格712美元（約合4820元人民幣），也較輝瑞新冠口服藥Paxlovid更低，Paxlovid的臨時醫保支付價為1890元／盒。

天津市醫藥採購中心表示，近日國家醫療保障局辦公室印發《新冠治療藥品價格形成指引（試行）》，2023年1月1日起批准上市的抗新冠病毒的創新治療藥品採取首發報價集中受理。杭州默沙東製藥有限公司主動參照有關要求，就此前附條件批准上市的莫諾拉韋膠囊提交了首發報價和有關數據。

默沙東莫諾拉韋膠囊為口服小分子新冠病毒治療藥物，是用於有進展為重症高風險因素新冠成人患者。具體可治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒感染(COVID-19)患者，例如伴有高齡、肥胖或超重、慢性腎臟疾病、糖尿病、嚴重心血管疾病、慢性阻塞性肺疾病、活動性癌症等重症高風險因素的患者。

默沙東中國官微顯示，莫諾拉韋目前已在40多個國家或地區獲得上市許可或緊急使用授權，包括美國、歐盟、英國、澳洲、日本、韓國、香港、台灣等。截至2022年12月，默沙東已在全球供應超過900萬療程的莫諾拉韋，治療了約270萬新冠病毒感染患者。

去年9月，默沙東與大陸國藥集團簽署合作框架協定，將莫諾拉韋在中國境內的經銷權和獨家進口權授予國藥集團。2022年11月，默沙東與國藥控股份銷中心有限公司就莫諾拉韋在中國的進口和經銷事宜簽署經銷協定。

另據第十版方案介紹，莫諾拉韋膠囊用法為800毫克，每12小時口服1次，連續服用5天。不建議在妊娠期和哺乳期使用。默沙東此前預計，2022年莫諾拉韋膠囊銷售額將達50億-60億美元。

上海市政協委員、國藥控股副總裁蔡買松受訪時表示，樂觀估計，默沙東的新冠口服藥莫諾拉韋有望於春節前在大陸市面銷售。蔡買松指出，未來進入市場後，很大機率是從大醫院開始銷售；至於是否會下放到網路診療平台，後續以相關部門的指令為準，再行協調。