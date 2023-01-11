台中市第二服務站11日舉辦幸福家庭好事成「兔」繪年畫活動。（移民署台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

迎接兔年來臨，移民署台中市第二服務站11日舉辦幸福家庭好事成「兔」繪年畫活動，活動中也指導「破冰舞」，以肢體語言消弭婚姻中衝突。來自泰國小慧笑說，有時給先生氣到說不出話，或許是不錯的方法；一旁的先生則感謝老師給了好禮物，現場洋溢著一片溫馨氛圍。

台中市第二服務站今邀請來自四川的多元文化培訓講師嚴龍仙，為新住民家庭講述過年習俗。他說，四川除夕夜和台灣一樣，全家人一同圍爐吃年夜飯，比較特殊的是，初一早上要吃湯圓，初一到初三要「走人婦」就是串門，帶禮看望年長者表敬意。

曾獲2003年日本亞細亞美展日本總會賞獎老師連秀雲及高齡82歲董石秋，則現場解說年畫由來及演示松竹梅畫法，並揮毫書寫吉祥話。越南阿忠開心表示，夫妻倆第一次在台灣過新年，他要將年畫貼在大門上，祝福每個看到這幅年畫的人。

台中市第二服務站11日舉辦年節活動，並傳授「破冰舞」化解夫妻間衝突。（移民署台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

嚴龍仙更編排「破冰舞」，用美妙的肢體語言，為不良的溝通找台階，也成為新住民夫妻情感潤滑劑。來自泰國的小慧笑說，有時給先生氣到說不出話，這或許是不錯的方法；一旁的先生則直接感謝老師給了好禮物。

站主任周佑仁表示，透過新年文化的體驗活動，讓初來台灣的新住民感受到台灣濃郁人情味，服務站也應景準備過年糖果，歡迎大家到站洽公，分享甜甜的年節氣氛。