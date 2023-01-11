許效舜不畏雙膝開過刀，大膽挑戰滑翔傘。（東森提供）

許效舜（右）勇於挑戰的精神令人佩服。（東森提供）

「跨世代人夫」組合的許效舜、威廉，因合作東森《請問 今晚住誰家》，成為超越年齡的知己好友，2人將再攜手合作，主持《效廉 出發吧！》，雖然2人年紀差距許多，但合作起來毫無代溝，反倒是激發出更多令人驚豔的火花，許效舜笑說：「原以為我會因為太累而放棄，最後非但沒有，反而變得更健康、更有活力。」

許效舜認為防疫的這兩年，不僅讓他生活上因防疫規範有所約束，連想像都被侷限住，但因緣際會有了節目的安排與威廉合作，許效舜開心表示，「因為威廉是一個當代少年，又是偶像團體出身，跟他在一起，我們的顏值已經平均了，現在我接近他的帥，他接近我的怪。」

兩人接下來將以《效廉 出發吧！》打開第二季的新篇章，許效舜透露自己仍有許多生命劇本尚未發表，未來與威廉會接受更多新挑戰，像上個月兩人到南投出外景，雙膝皆開過刀的許效舜，在眾人的鼓舞下竟願意突破自我極限挑戰滑翔傘，所有人都驚喜不已。

威廉打趣地說：「到底這個臭俗辣（許效舜）的人生遇到什麼大挫折呢？」隨後看著許效舜翱翔在天空中的樣子，威廉又忍不住讚嘆：「他這樣子，勢必能為和他一樣花甲、耳順之年的長輩帶來極大的勇氣和鼓勵！」許效舜回憶當時人生成功解鎖的重要時刻時，一臉滿足又驕傲的直呼：「這是我活到60歲，又再把自己人生宇宙打開的一次。」《效廉 出發吧！》2月12日起，每周日晚間8點在東森超視33頻道播出。