桃園正處建設年，汙水下水道跟捷運施工都釀交通黑暗期，因應春節將至，市長張善政要求全面縮小工區、開放道路供民眾通行，各工區也要成立「居民服務小組」，建立巡檢和通報機制，每日上傳工區照片，農曆春節期間務必讓市民行的通順、安全。

桃園捷運綠線、機場延伸線、汙水下水道管線等重大工程正如火如荼施工中，還有台電、台水、天然氣、中油4大管線例行工程，交通局統計，全市轄管道路有105案仍占用道路施工中，其中11案符合汙水推進工法及捷運等重大工程，其餘是一般民生挖掘案件。

張善政說，春節期間除應在首長請假或出國旅遊時落實代理人制度，各工區也應自主成立「居民服務小組」，連假前提供通報專線電話給周邊里長和居民，並主動定期巡查，每日都要到工區拍照回傳，如有通報案件也要第一時間至現場排除及回報。他也提到，「1999市民服務專線」是最後一道防線，過年期間不打烊，24小時協助市民通報服務案件。

交通局長張新福說，新春期間各工區另將辦理「交通維持精進措施」，除了提前宣導工程路段及改道資訊，也配合禁挖規定移除或退縮工區範圍；另外工區人員將定期巡檢、成立跨局處Line群組監控追蹤，並增加義交指揮及夜間警示，確保交通順暢。

捷運工程局長劉慶豐表示，捷運綠線工程沿線將辦理圍籬改善作業，預計拆除中正北路（320巷至南竹路）工程圍籬，並退縮G05忠勇西街站、G06陽明公園站、G08原永和市場站及G09民光路站等各站沿線工程圍籬，恢復行人通行及騎樓空間。另於南崁路二段及長興路口工程圍籬退縮後，改善標誌標線及增設左轉車道，讓交通車流更順暢。

水務局長劉振宇表示，目前全市汙水下水道工作井共46處，春節期間將縮減為13處，停止施工的工作井將蓋上覆工蓋板，並確保蓋板與道路密切接合、鋪上防滑材質，以維護行車安全，另將配合辦理「交通維持精進措施」，主動疏導交通、管控風險，並即時追蹤監控工區現況。