福和客運將於年前接手經營國道客運9026，11日進行教育訓練，春節期間也將推出半價搭乘優惠。（台北市區監理所提供／張志康基隆傳真）

福和客運將於年前接手經營國道客運9026，11日進行教育訓練，春節期間也將推出半價搭乘優惠。（台北市區監理所提供／張志康基隆傳真）

基隆市大武崙到台北市南港的國道客運9026路線，路線經營相關爭議迭起，日前公路總局、基隆市政府與業者達成協議後，福和客運將在農曆年前接手經營9026路線。業者透露，將於農曆春節期間提供民眾半價優惠，讓民眾有個好采頭。

基隆市交通處日前宣布，國道客運9026路線的協商方案已經底定，在上下班尖峰時段全數班次（計40班次）均維持現況行駛動線，非尖峰時間則將改為9026A，經國道1號汐止交流道到南港展覽館站。

福和及皇家客運公司員工11日在台北市區監理所士林監理站舉辦教育訓練，協助公司員工能夠無縫接軌接手營運「9026」路線國道客運，提供乘客更佳服務品質。

這場教育訓練在臺北市區監理所所長江澍人主持下，邀請了新北市政府交通局前局長林重昌、中華航空公司講師蕭子盈等人，為福和及皇家客運員工教導安全防禦駕駛及服務禮貌課程。

林重昌利用近期大客車肇事影片當案例，詳細講解行經交岔路口轉彎時應注意、減速、禮讓行人，並解析後續責任問題，讓參訓駕駛了解安全防禦駕駛的重要性；蕭子盈則是生動說明服務禮貌的重要性，並與受訓駕駛現場互動練習，讓參訓駕駛提供更親切、溫暖的優質服務。

士林監理站專業講師則是於下午進行術科實地教學演練，模擬實際路口行進及指差演練教學，並讓參訓駕駛實際上車操作，題驗大型車視野死角、內輪差，以提升行經路口安全。

福和客運副總經理謝秉翰表示，確切的接手營運時間，還有待公路總局近日正式發布公告。預計將在春節前接手經營，該公司也已準備21輛班車服務基隆來往台北的民眾，預計每天將開出168個班次。春節期間，該公司也將提供民眾半價搭乘的優惠，從新的一年起有個好采頭。