《神鬼傳奇》布蘭登費雪（Brendan Fraser）暌違十年的大銀幕主演作品《我的鯨魚老爸》（The Whale），是《黑天鵝》名導戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）最新力作，布蘭登費雪在片中飾演一名試圖與女兒修補關係的270公斤男同志老爸，挑戰極限的演技，該片目前不僅在具指標性電影網「IMDb」上獲8.1分肯定，更在全球各大電影獎拿下近30個獎項，入圍近90個電影獎，目前仍在持續增加中，被視為今年奧斯卡影帝呼聲最高的人選之一。

雖然在甫落幕的第80屆金球獎頒獎典禮中，布蘭登費雪最終未能拿下影帝寶座，事實上，布蘭登費雪早在去年11月就已經宣示，無論《我的鯨魚老爸》是否獲得提名，自己都不會出席金球獎頒獎典禮，因為他曾在2003年遭到金球獎主辦單位「好萊塢外籍記者協會」的男性高層菲利普柏克（Philip Berk）摸臀性騷擾，這起騷擾事件讓布蘭登費雪再也不願出席金球獎，他強調，自己很尊重好萊塢外籍記者協會，但是他絕對不會出席金球獎，「因為我媽沒有養出一個偽君子。你可以用各種稱呼來叫我，但不包含這個。」

布蘭登費雪出道超過30年，演出過《森林泰山》、《神鬼傳奇》等經典作品，但導演戴倫艾洛諾夫斯基受訪時透露，他花了10年才將《我的鯨魚老爸》搬上大銀幕，因為他不知道該找誰來演，直到某天他看到一部巴西獨立電影的預告片，布蘭登費雪在裡面演了一個小角色，才動念想邀請他，「坦白講，我沒有真的看過他的任何一部電影，我沒有看過《森林泰山》、《急凍原始人》，我有看過《神鬼傳奇》，但沒有看很多。」戴倫艾洛諾夫斯基也對布蘭登費雪歷久不衰的明星魅力感到驚奇，「一旦成為電影明星，就永遠都是電影明星，過去曾有一段時間人們非常愛戴他，但我不知道為何會迎來『布蘭登文藝復興』，人們再度為他而瘋狂。」

《我的鯨魚老爸》描述一名英語老師查理（布蘭登費雪 飾）中年出櫃後拋棄家庭與愛人私奔，如今他因為愛人過世而罹患暴食症，同時他還要試圖修補與17歲女兒艾莉（莎蒂辛克 飾）的關係。將於2月3日在台上映。