人安基金會台東站堅守夜訪親送年禮，昨夜在雨中親自將尾牙年禮和應急紅包逐一送至需要的人手中。（人安基金會台東站提供／蔡旻妤台東傳真）

人安基金會台東站堅守夜訪親送年禮，昨夜在雨中親自將尾牙年禮和應急紅包逐一送至需要的人手中。（人安基金會台東站提供／蔡旻妤台東傳真）

農曆年前，人安基金會台東站堅守夜訪親送年禮，昨夜在雨中親自將尾牙年禮和應急紅包逐一送至台東街友、寒士、單親媽媽手中，期盼他們過年時享有1頓溫飽，感受社會大眾溫暖，進一步回歸社會。

人安基金會表示，流浪多年的寒士小龍（化名）與母親同時領有身心障礙資格，當初因家庭失和兩人流浪街頭，過著三餐不繼的生活，所幸母親藉由轉介入住至安養院，但小龍卻沒有這麼幸運，找工作時四處碰壁，進而影響到日常生活。

人安基金會台東站長翁任賞於某次夜訪時發現小龍，將他列為外展關懷對象並協助物資援助，逐漸打開他的心房，讓一開始拒絕安置的他，脫離不安定的生活，後來透過平安站的媒合，小龍順利就職重返社會，工作穩定。翁任賞說，期盼這嶄新的開始，能讓小龍重拾自信與希望，有動力繼續往前進。

人安基金會台東站說明，每1份年禮、紅包都承載著社會大眾的愛，歲末年關，即使是下著雨的冬夜，人安基金會仍堅守夜訪親送年禮，為將這份貴重的愛心親手交到每1位寒士手中。

三節關懷服務年末的寒士吃飽30尾牙是每位寒士最期待的1餐，而人安基金會台東平安站平日提供的防飢、防寒避暑、防病、工作轉介等服務，是支持每位寒士度過每日的重要基礎。近期又遇疫情與通膨的雙重危機，人安台東平安站邀請您愛心捐款「救一把」918幫助寒士維持日常所需，愛心專線（089）349297。

人安基金會寒士吃飽 街友