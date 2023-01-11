有「台灣先生」之稱的谷月涵，今於寬量國際「2023年第1季全球資本市場展望說明會」上表示，雖然台股近日反彈至1萬4700點以上，但空頭還沒結束，「現在尚未看到底部」；他預言，今年指數會跌到「萬二」，甚至有下探萬一的可能性，屆時將是很好買點，建議當前可以多保留點現金伺機而動。

寬量國際策略長谷月涵進一步指出，台股過去2年有泡沫化情形，拉回修正仍需要一段時間，目前還沒看到底部，推估指數會再跌得更深一點，由於去年低點跌到「萬二」，今年有可能跌得更低，甚至可能下探「萬一」。

谷月涵指出，美元可能會進一步走強，並對新興市場匯率帶來壓力，儘管股市不會是目前國際資金佈局首選，但防禦性較強的台股還是會吸引避險資金進駐。

對於投資人來說，谷月涵表示，現在還不是進場買股票的時候，但若真的想要佈局，已開發市場會優於新興市場，尤其是經過大幅修正後的美股，至於新興市場，被視為資金避風港的台股，整體表現會相對突出，可以跌深後再布局。

谷月涵建議，現階段建議持有現金與原物料族群，而非股市，若要佈局股市，建議生技等防禦性較高的標的。