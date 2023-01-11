2023臉部平權運動台北國道馬拉松將於3月12日登場，目前開放報名，中華民國路跑協會攜手陽光基金會號召各界跑者、陽光朋友一同參與，11日並舉辦賽事宣告記者會，邀請臉部平權活動大使Selina任家萱，偕同陽光傷友代表王靖雯支持臉部平權路跑。

任家萱為今年臉部平權運動台北國道馬拉松跑者設計兩款實用配件，包括髮帶及涼感巾，並且暌違7年再度以跑者身份參與賽事，任家萱表示：「過去我曾經透過跑步更加認識自己，也在一次次的路跑過程中突破心中障礙，每次成功挑戰當下我都會大哭，覺得自己又更加圓滿、對未來更無所畏懼，所以邀請大家3月12日一起『跑出實力、秀出美力』！」

而從小熱愛跳舞的王靖雯，19歲時在一場意外全身74%面積三度灼傷，歷經清創、植皮手術後，在陽光基金會進行長達兩年的復健，面對身上無法抹滅的傷痕，她也曾不適應他人投射的異樣眼光，在陽光基金會心理輔導及身邊朋友陪伴下，透過專注練舞逐漸找回自信，現在也敢站上舞台展現練舞成果，擔任臉部平權代言人。

為了2023臉部平權運動台北國道馬拉松，屆時活動當天國道1號北上汐五高架路段於3月12日凌晨2點到中午12點進行管制，請駕駛人改道行駛國道1號平面高速公路，任家萱補充，國道路段平坦好跑，有機會突破個人生涯最佳成績，歡迎大家踴躍報名。