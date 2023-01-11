日本北海道釧路市長蝦名大也於11日下午與釧路市自然保育觀光推廣團隊到訪台北市立動物園探視丹頂鶴一家。他指出，丹頂鶴是日本天然紀念物，也是他們努力照養的物種，當初將「Big」、「Kika」送來，其實是因為信賴台灣，如今看見哩鶴出生，釧路市感到非常驕傲，也希望兩市交流、友誼長長久久。

丹頂鶴是現生鶴類中第二稀少的動物，也被國際自然保育聯盟列為瀕危物種。北市動物園為了保育丹頂鶴，於2011年與日本北海道釧路動物園合作「丹頂鶴域外保育計畫」，將「Big」和「Kika」遠從日本運來台灣，夫妻倆最終於去年生下「哩鶴」。

由於新冠肺炎疫情趨緩、台灣邊境開放，蝦名大也今日下午與釧路市自然保育觀光推廣團隊，探訪北市動物園探視「哩鶴」一家。

他指出，因北海道丹頂鶴不會遷徙，釧路市相當希望做好域外保育，以分散風險。釧路市基於對台灣的信任及友誼，才將「Big」與「Kika」送來北市動物園，如今看見「哩鶴」出生，釧路市備感驕傲。

蝦名大也強調，「哩鶴」的出生不只代表域外保育成功，牠也是日本丹頂鶴唯一一隻第6代成員，希望未來2市動物園能持續合作，共同提升彼此保育及教育工作品質。

他也提到，北市動物園是東南亞規模最大的動物園，釧路市動物園與其互動過程中其實受益良多。

北市動物園發言人曹先紹說，保育跟照養動物是動物園任務之一，北市動物園已與日3個動物園簽訂保育合作協議，蝦名大也本次來台除了要推廣、交流丹頂鶴保育計畫，其實也是因為心心念念著台灣。

針對未來丹頂鶴域外保育計畫內容，曹先紹指出，「哩鶴」長大後能否找婚配對象，以及「Big」、「Kika」是否要繼續繁殖，將是幾日後與釧路市動物園討論的重點。