旗下擁有Uniqlo等知名服飾品牌的迅銷（Fast Retailing），要把員工薪資最高調升4成的消息傳出後，專家學者認為，幾10年已經不知道通貨膨脹為何物的日本社會，薪資結構可能自此發生變化。

調研單位LightStream Research表示，這次加薪基本上是以日本員工為大宗，表示有可能在迅銷在未來全球大規模展店時，會將一些本地員工外派到各地所做的提前準備。

京都大學認為，目前日本勞動力緊縮，部分日企或多或少需要加薪，才能獲得自己想要的人才。若企業還是被動或不願加薪的話，有些年輕求職者可能會不屑一顧。

日本內閣官房長官表示，不願評論單一公司政策，但還是樂於聽到要幫員工加薪一事。考慮到每家日企的能力不一，若在條件許可之下，最好能幫員工加多一點薪水。為了將日本物價上漲現況延續下去，加薪就是最好的方式。

本田汽車指出，加薪要考量的就是公司有沒有成長，不會先有雞還是先有蛋，哪個先哪個後的問題，會積極面對加薪的議題。另外，酒水飲品大廠三得利宣布，已準備將薪水調高至少6%，與過去不一樣的是，加薪是不能逃避的話題，已成為企業未來是否能存活下去的重要因素之一。