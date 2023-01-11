【LIVE直播】傳蘇貞昌將請辭閣揆 王世堅最新回應

民進黨去年九合一大選慘敗，要求內閣改組聲浪不斷。傳出行政院長蘇貞昌今天向蔡英文總統請辭，將由前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接任正副閣揆。多次疾呼蘇貞昌下台的台北市議員王世堅今天表示，自己「哀矜勿喜」，並讚陳建仁「聖光一出誰與爭鋒」，做任何事、推動任何政策，都要有正當性與道德基礎，陳建仁就是有這個聖光，大家會欣然接受。

對於傳出蘇貞昌提出辭呈，王世堅今天下午受訪時說，「我個人是哀矜勿喜啦」，蘇貞昌提辭呈，相信總統會很民智的就接受，蘇要下來了就對啦，這是民進黨邁向檢討改革的一大步，民進黨振衰起敝、再戰2024很好的一大步，他認為蘇貞昌自己可能也累了，而且的階段性任務也達到了。

至於陳建仁可能接任閣揆？王世堅表示，陳建仁來接任非常好，「因為聖光一出，誰與爭鋒啊」，陳建仁會非常有說服力，他的聖光、道德性、正當性十足。

王也形容陳建仁的內閣就是「聖光內閣」，因為做任何事、推動任何政策、執行任何預算，都要有正當性、有道德基礎，陳建仁是一個很高尚的人格者，社會會相信、接受陳所判斷的價值，從而會支持陳推動的預算、政策；因為時間很急促了，重塑道德基礎、正當性非常重要，陳在這個部分「不言可喻」，陳就是有這個聖光，大家會欣然接受。

媒體追問，陳建仁曾挺新竹市前市長林智堅，王世堅認為，可能當時陳建仁還不知道、沒有很明白情況下，當時林智堅還沒有被台大判定，可能就是禮貌性的答覆，相信陳建仁不是挺，陳的意思是說，應照程序來證明林智堅的論文抄襲，現在台大、中華大學做出決定，判定都很清楚，背後有這麼多教授、學者、專家、校方一再斟酌，而當事人林智堅很清楚，回到他當初最早公開講的一句話，「解鈴還須繫鈴人」，如果在這句話的情況下，林智堅去做處理，後續就沒有這麼多一大串問題出來。

談到鄭文燦被點名副閣揆，王世堅表示，「能力強的人都適合啊，他們能力都很強，都很適合」。不過，鄭文燦論文抄襲也被質疑，王則回應，鄭文燦面對論文就處理很好，認為錯了就錯了，接受學界做出來的判斷、審定，至少鄭文燦的態度很正確。