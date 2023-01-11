台中市太平區30多歲女子日前接獲自稱某動漫客服人員來電，向她表示「因作業上操作錯誤，將她升級為高級會員，請她到附近ATM解除設定」，小莉不疑有他，結果操作ATM當下竟忘了帳戶密碼，行員發現有異上前了解，並通知太平派出所員警，才讓女子驚覺險上當，順利保住血汗錢。

台中市警察局太平分局太平派出所巡佐王振偉、警員蔡佩軒日前下午4時多接獲轄內玉山銀行行員報案，稱「有民眾聲稱欲操作ATM解除設定，疑似遭詐騙，請求警方協助。」員警立即到場關懷了解。

據了解，小莉是動漫迷，日前接到自稱某動漫客服人員來電，稱她幾個月有參加動漫展加入某動漫活動會員，因操作上錯誤將她升級為高級會員，今天是確認會員身分最後一天，要她到附近ATM解除設定。女子未加查證就到附近銀行操作ATM，結果竟忘了帳戶密碼，當下緊張地不知所措，幸行員發現有異前來關懷。

經王振偉、蔡佩軒了解，發現是典型「解除設定」的詐騙手法，經耐心說明後才讓女子恍然大悟，保住新台幣60多萬元存款，成功阻止一樁詐騙案件。

太平警分局分局長葉志誠表示，民眾若聽到「誤設為分期付款」、「會員等級設定錯誤導致多扣會費」等詐騙關鍵字就要提高警覺；此外，ATM沒有任何解除扣款或設定功能，如有相關疑問可撥打110或165反詐騙專線即時查證。