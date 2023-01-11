大陸央視新聞11日報導，大陸外交部駐港公署發言人針對媒體報導，英國外交部門官員會見黎智英「國際律師團隊」，並發表干預香港事務言論，無理汙蔑香港特區依法施政，公然為「反中亂港分子」撐腰打氣，赤裸裸破壞香港法治和司法獨立，違反國際法原則和國際關係基本準則，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究。香港特區政府律政司依法檢控，特區法院對黎智英依法審判天經地義、正當正義，不容任何外部勢力指手畫腳。英方一邊將法治掛在嘴邊，一邊卻藉黎案大肆破壞香港法治和司法獨立，是非不分為嫌犯提供「支持」，不過是又一次毫無底線的雙標鬧劇！英方一些干預勢力與「反中亂港分子」內外勾結、狼狽為奸，破壞香港繁榮穩定、干預香港事務和中國內政的險惡用心已是不打自招，其政治圖謀註定失敗。

發言人強調，《香港基本法》和《香港國安法》明確保障香港市民依法享有的廣泛權利自由，包括言論和新聞自由。但權利自由不是違法犯罪的擋箭牌，不是破壞國家安全的護身符，任何人沒有凌駕法律之上的特權，更沒有祈求外部干預勢力插手司法獨立的特權。英方對黎智英之流的罪惡行徑充耳不聞，對《香港國安法》實施以來海晏河清的大好局面視而不見，卻倒打一耙汙蔑特區政府，完全是「睜著眼睛說瞎話、昧著良心幹壞事」，包括香港同胞在內的全體中國人民絕不答應！

發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。黎智英案事實清楚、證據確鑿，香港法院定會作出公正裁判。敦促英方認清大勢、懸崖勒馬，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止干預香港法治的一切殖民夢囈和倒行逆施。