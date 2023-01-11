台中市自2019年推出太陽能智慧型站牌，除了提供公車到站資訊外，更突破現有設計，交通局與新聞局合作，將后里馬場的智慧型站牌打造成石虎家族中的「虎爸」，資訊則顯示在虎爸身旁的五葉松電子顯示器上，民眾不僅能看公車到站資訊，還能和可愛的石虎合照、打卡。

交通局長葉昭甫表示，交通局一直在思考如何突破將站牌功能及外觀設計延伸，讓民眾等候公車之餘，利用時間充實自我，或打造成具有台中特色的創意造型，后里是石虎出沒熱點，加上石虎深受民眾喜愛，是台中最佳的城市代言人，也讓公車站牌充滿都市意象。

交通局說明，太陽能虎爸造型智慧型站牌採玻璃纖維（FPR）材質製作，虎爸是全能農夫，熱衷於植物科學探索，對花花草草的生態瞭若指掌，所以在虎爸的身旁有一株五葉松相伴，不少乘客搭車時發現車站變得如此可愛，直呼太有創意了。

交通局表示，台中市特色站牌亮點多，帶動熱血公車迷打卡收集，交通局2021年初推出「詩詠台中」主題智慧站牌，精心遴選具代表性的詩人，以台中各區特色景點為題材創作，讓民眾感受詩人眼中所呈現的台中，並將列為精彩詩句的「詩眼」做成詩碑，呈現在電子紙顯示器上，文字部分以雷射雕刻，加上LED燈，為站牌增添藝文氣息，成為台中有「藝」思的地景特色。