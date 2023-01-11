中國大陸近日在台灣周邊海空域實施軍事演習，民眾黨立委邱臣遠指出，擾台範圍擴大，應強化北台灣空防能量，呼籲重啟空軍桃園基地，已非文資保存議題，涉及國防問題，籲立即整修現有跑道與設施，降低新竹戰機攔截負擔。地方聽聞後相當反彈，認為航空城計畫推動多年，基地內許多土地都畫定新用途，不希望重啟，阻擋推行已久的都市計畫。

前空軍桃園基地擁有悠久歷史，建於日治時期1944年、2007年移交海軍、2013年部隊遷出、2016年被指定為市定古蹟。據了解，桃園空軍基地內土地，現都市計畫已發布實施，第一階段安置街廓已分配完畢，優先區也在施工中，土地產權與管理機關已變成交通部民航局。

此外，基地內也畫定7處公園用地與古蹟保存區，面積共13公頃，保留60餘棟建築設施分期修復，其中05警戒區與35中隊飛機棚廠，日後將作為城市記憶博物館與籌備辦公室，為文資保存努力，目前仍在施工中。

對於重啟基地議題，地方十分反彈，大園埔心里長盧宜芳說，安置土地抽籤與配地作業正進行，若要重啟恐怕造成航空城推動困擾；大海里長陳雲清也說，航空城計畫「頭都洗下去了」，第三跑道徵收範圍內許多里別，都會遷移到基地範圍內，認為不太可能重啟，會引起不小民怨。

市議員游吾和表示，航空城過去爭議多，好不容易走上軌道，如今有民代喊出重啟，豈不是推翻徵收案，陷政府於不義，往後要叫人民如何信賴政府，因此不希望重啟基地。

市議員徐其萬更質疑提議者「到底了不了解桃園的狀況」，航空城未來有望成為台灣科技樞紐、經濟領頭羊，國家要建設才會進步，經濟有發展才能奠定國防戰力，幾十年來中央與地方積極推動航空城建設，期待兩岸繼續溝通和平共存。