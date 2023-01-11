巴布亞紐幾內亞政府外長Justin Tkatchenko昨天在記者會上宣布將關閉其駐台商務代表處（Papua New Guinea Trade Office in Taiwan）。外交部發言人歐江安今天表示，該機構將更名為「巴紐台北經濟代表處」(PNG Taipei Economic Office)並派遣「商業聯絡官」(business liaison official)負責。

歐江安指出，外交部已注意到巴紐政府此一決定，雙方將持續加強合作，共同促進兩國實質關係。巴紐政府做出此一決定主要與該國政府長期財務困難有關，因此規劃調整包括我國在內的若干駐外機構設置情形；另對於巴國駐台人員前因不當行為而遭調回，使巴國形象受損也有關連。

Tkatchenko在記者會上表示，在過去的 12 個月，我們對辦公室的各個方面進行了全面分析，看看它是否有效？是否在經濟上可行？「 我們進行了全面評估，得出的結論是不再需要該辦公室。」

去年8月，巴紐駐台官員在台北的酒吧喝醉鬧事，毆打店員，遭提告傷害；該名外交官2018年也因為酒駕，被判緩起訴處分。Tkatchenko坦言，我們對於駐台官員感到相當難堪。

歐江安強調，Tkatchenko外長否認此舉是受到中國施壓及對中國讓步，強調關閉貿易辦公室是為同時維持與我國及中國的貿易合作所做的努力，單純是綜合評估各駐外館處營運狀況與效益後所做出的決定。

外交部表示，我國於1990年2月在巴紐首都摩士比港設處；巴紐於2015年12月31日在我國設立巴布亞紐幾內亞駐台灣商務代表處。巴紐為我國天然氣重要供應國，巴紐天然氣集團與我國中油公司簽有20年長約，每年供應我國120萬噸液化天然氣(LNG)，2014年6月起交運，2022年我國自巴紐進口天然氣逾11億餘美元。另巴紐為我國木材、礦產等原物料重要來源國，也是我國遠洋漁業重要捕撈及加工基地。

外交部指出，近年來我國協助巴紐提升農、漁業技術，以及提供潔淨能源、台灣獎學金、人力資源培訓，未來雙方將在農漁業、經貿及能源等領域持續加強合作交流。