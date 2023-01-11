高科技日新月異進步，半導體產業已經成為兵家必爭之地，更攸關國家經濟與軍事實力，在全球晶片荒後，美國砸下鉅額資金補貼半導體廠商，強化在地生產，但有專家認為，此舉與大陸傾全國之力發展晶片業的策略相同，但目前大陸認為此舉效果有限，甚至打算放緩步調，美國也不應該繼續堅持花大錢。

美媒日前曾披露，受到疫情消耗財力及成效不如預期的影響，大陸打算暫停大規模投資，因為鉅額補貼政策助長內部貪汙與刺激美國發動制裁。大陸官方並未就此說法做出正面回應。

然而就在大陸有意放緩投資的背景下，美國仍堅持提供大量補貼給半導體廠商，美國期刊Reason Magazine報導，美國喬治梅森大學研究中心Mercatus Center經濟學家Veronique de Rugy對此發表看法。

她表示：「我一直認為這種模仿北京經濟政策的行為是相當瘋狂的，沒有任何跡象顯示這些措施有助於經濟發展，且若從歷史事件去觀察，這些措施將削弱我們的經濟。」

報導也提到，美國的決策者希望能快速複製大陸的成功，而忽略當初大陸是靠著1990、2000年代的開放經濟才突飛猛進，而非鉅額補貼，「起初，美國的做法看起來是一項對抗大陸的策略，但現在看起來比較是為半導體廠商提供福利的藉口。」