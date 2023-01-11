俄羅斯在戰爭初期受惠油價飆漲的收入開始大幅縮減，根據外媒報導，近日俄羅斯主要出口的烏拉爾原油(Urals)報價僅剩每桶37.8美元，遠低於七大工業國(G7)設定的60美元俄油價格上限。

根據Markets Insider報導，俄羅斯因為受到嚴厲制裁，美國財經媒體預估該國的石油出口收入在去年最後一周下降1500萬美元，俄羅斯原油只剩少數幾個買家，包括中國、印度及土耳其。

報導指出，俄羅斯恐怕很難找到足以替代歐洲的原油客戶，去年12月歐盟宣布俄油禁令及價格上限生效，限制俄油出口價格在每桶60美元的價格後，俄羅斯經濟每況愈下。以印度為例，俄羅斯賣給印度的俄油定價低於60美元價格上限，對中國收取的價格每桶也僅有68美元，略高於上限。

俄烏戰爭僵持近1年，美國智庫近日發布報告指出，167名接受調查的專家中，有近半預期俄羅斯將在2033年分裂或成為「失敗的國家」，其中有40%認為俄羅斯將爆發革命或內戰。

俄國獨立記者Alexandra Prokopenko先前在《莫斯科時報》發表評論指出，俄羅斯面對戰爭的代價是經濟持續惡化，受國內情勢動盪影響，預計人才將快速流失至少50-100萬人，俄羅斯經濟恐將迎來失落的10年。