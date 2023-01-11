東亞田徑總會剛進行各會員國視訊會議，會中進行投票，中華田協秘書長王景成全票當選副主席，繼亞洲田總獨立理事之後，更上層樓榮膺國際組織重要頭銜。

王景成秘書長年輕時期就是國內800公尺全國冠軍，連續6年稱霸國內男子中距離。退役後轉任學校老師，並且擔任桃園田徑委員會總幹事。

2002年中華田協改組，王景成獲得當時理事長林正峰的賞識拔擢為協會秘書長，20年來經歷林正峰、蔡辰威與葉政彥三任理事長，協助國內田徑選手屢在國際賽事獲取好成績。

王景成秘書長這些年來親力親為管理協會會務，並且在前理事長蔡辰威的支持下參選亞洲田總理事，獲得亞洲會員國的支持連續三屆當選獨立理事。

葉政彥理事長去年接掌全國體總會長，王景成秘書長再次身兼全國體總祕書長，擔任全國各單項協會與體育署之間的溝通橋樑。

東亞田徑總會為亞洲田徑總會新成立之地區總會，此總會由東亞地區的中國大陸、日本、韓國、北韓、中國香港、中國澳門、蒙古及本會共八個會員國所組成。今日下午以視訊會議進行第一次會員大會及選舉，投票結果由中國田協副主席王楠當選第一屆主席，王景成秘書長以全票通過當選副主席；韓國田協副主席Kim Jung-Bong也以第二高票當選副主席；獨立理事分別由中國香港田協主席關祺、日本田協專務理事風間明、北韓田協副秘書長RI Hyon Chol、中國澳門田協副主席CHAN POU SIN及蒙古田協秘書長Zorigtbaatar獲選。

王景成秘書長特別感謝名譽理事長蔡辰威及理事長葉政彥長期的栽培及肯定，也感謝全體理監事及秘書處同仁的全力協助，未來將積極參與此總會事務，爭取在台灣主辦亞洲青年/青少年國際賽事，促進田徑發展，是王秘書長任內最大的心願。