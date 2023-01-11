張家瑋。（民視提供）

張家瑋幻化成「梵谷星空」名畫。（民視提供）

女神張家瑋在《民視第一發發發》舞蹈PK單元中，在麗群製作團隊的規劃下，以黑色上衣搭配鮮紅色舞裙，優雅盤髮氣質滿點的扮相，化身舞蹈藝術家，以曲線和肢體美學為主軸的表演展開序幕。她為了完美演出，不惜花6個小時在低溫的攝影棚讓老師把她全身皮膚塗滿水性體彩顏料，接近全裸也是她突破人生尺度的專業表演。

民視「視創團隊」以高科技攝影搖臂與最新拍攝手法，在張家瑋一走出畫框時像是躺入七彩顏料池中，讓她瞬間會幻化成「梵谷星空」名畫，拉著在空中飛舞的絲巾，整個畫面像是畫作整個飛出畫框，令人震撼。每位「名畫人物」與張家瑋共擁浪漫歌舞。這幾位專業舞蹈老師在「愛樂芬造型團隊」的水彩裝飾下，花了6個小時用水性體彩顏料塗身，每一位化身成「名畫人物」，有「金、銀雕像」以及世界名畫「戴珍珠耳環的少女」、「梵谷」、「2D人」，在舞蹈中走出畫中與張家瑋共舞，瞬間穿越古今成為舞蹈藝術饗宴。

張家瑋說：「這次是令自己很震撼的一次演出，是一場激情與藝術交織的歌舞作品。」，敬業的她提到最感動的是，在練習前置作業時，因她工作時間有限，練習時間真的很急促，但舞蹈廣正老師另外再集合其他人，都是擠出時間夜半為她討論鏡位、舞蹈與燈光如何投射，沒有計較是不是有加班費或額外支出費用，看到大家為國標舞付出心血，讓她深深感謝這些「願意付出」的國標舞老師。也提到身上水彩讓她足足洗了一個禮拜，也是讓張家瑋印象深刻。