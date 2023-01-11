國民黨中常會今通過今年度黨務經費總預算，總支出預計達3億617.5萬元，其中人事費就占1億96.4萬元（不含地方自聘人員人事費），辦公經費為1億9066.5萬元，今年度也是國民黨自2016年遭重啟黨產清查後，首度不用償還借款。

根據國民黨今年度黨務經費收支總預算評估，今年度將達收支平衡，其中收入部分，在黨公職募款責任額預計可有6000萬元入帳，民主基金會補助收入也有1000萬元，政黨補助金2億3617.5萬元，仍是收入大宗。