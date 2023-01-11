大享容器要資遣96名員工，員工籌組工會自救，持各式抗議標語手板到縣府陳情，高喊「有錢擴廠，沒錢資遣！」等抗議口號。（羅浚濱攝）

擴廠遭民眾抗議的大享容器工業公司，爆發財務危機，將資遣本國和外籍共96名員工，大享員工籌組工會自救，向縣府申請勞資爭議調解，11日持各式抗議手板，到縣府陳情高喊「有錢擴廠，沒錢資遣！」等口號。

前來聲援的縣議員蔡蕥鍹表示，大享曾姓負責人目前在大陸，疑債務問題被限制出境，公司傳出跳票被銀行拒絕往來，從去年7月開始的員工勞健保申請緩繳。

大享去年11月30日送出「事業單位大量解僱計畫書」給縣府，其中載明公司負債過高，無法及時支付資遣費，將與員工協商支付債權憑證。12月告知45名本勞、51名外勞將資遣，工作到1月31日。

縣議員林碩彥批大享「有錢擴廠，沒錢資遣！」請律師為擴廠打官司，稱要保障員工就業權，而今一邊解雇員工，一邊徵才，是非常惡劣。縣議員朱健銘指，債權憑證根本是1張廢紙，大享要以現金支付員工資遣費。

大享工會理事長郭佳瑜說，勞資雙方去年12月27日在縣府勞工處召開協調會，勞方無法接受猶如廢紙的債權憑證，也無法接受積欠工資和資遣費還要年後分期發給，主張資遺費及特休代金應全額以現金支付。

郭佳瑜指工會提出被資遺勞工今年1月薪資需於2月10日前全額給付，並請資方應考慮優先資遣外籍移工。強調被資遣員工都有房貸和車貸，提出的要求都合情合理。

縣府勞工處副處長林東山指出，大享因虧損業務緊縮，將資遣96名員工，在第1次勞資協調會議時，資方帶回「勞方資遣費給付」、「112年薪資全額給付」、「優先資遣外籍移工」等3項勞方訴求，將尋求解決方案。

林東山表示，依據《就業服務法》第42條規定，資方應先徵詢本國人從事外籍移工工作項目的意願，縣府於協調會議上建議大享優先資遣外籍移工。

大享現階段勞資爭議尚未解決，在徵才網站招募技術性人員，勞工處已要求大享暫停招募，同時建議優先輔導被資遣人員轉任技術性工作，以保障勞工權益。

林東山強調，縣府會盡力促成勞資雙方就資遣費、薪資給付取得共識，若大享無法依照法規給付資遣費，將引用勞基法裁罰30萬元至100萬元，若違反就業服務法，將請勞動部刪減大享原有的外籍移工名額數量。