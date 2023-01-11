聯準會主席鮑爾在周二並未對貨幣政策走向提出鷹派看法，僅說聯準會的獨立性，為對抵抗通膨至關重要，美股主要指數隔夜集體彈升。港股周三則高開132點。

周三香港恆生指數走勢反覆，午後收窄漲勢，收盤上漲104.59點或0.49%，為21436.05點。國企股(H股)跌47.29點或0.65%，為7310.92點。

科技指數逆勢下跌0.25%。美團跌2.5%，小米跌2.0%，京東跌1.4%，快手也跌1.4%。

然而阿里巴巴升3.1%，報112.9港元；騰訊也升3.1%，報373.8港元。兩檔股票大力支撐了大盤的上漲。

在動力煤期貨上漲之下，煤炭股升4.3%，為領漲最多的板塊。兗礦能源升9.0%，伊泰煤炭升4.6%，蒙古焦炭升9.7%。

康希諾生物漲3.9%；該公司周二宣布，籌畫在境外發行全球存托憑證(GDR)，並在瑞士證交所上市。

海底撈大跌5.8%，報22.65港元，為表現較差的藍籌股。