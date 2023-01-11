大陸外交部發言人汪文斌11日主持例行記者會表示，近期多國推出歡迎中國遊客舉措。友善自然會讓大陸遊客感受到溫暖和歡樂、賓至如歸，成為他們選擇出境旅遊目的地的重要因素之一。中方也會為遊客前往這些國家旅遊提供更多便利，增加中國往返這些國家的直航航班數量。中方也會提醒他們，做好行前自我健康管理和監測，確保健康出行，平安出行。

汪文斌指出，中方發布新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施之後，許多國家表示熱烈歡迎中國遊客到訪，不會對來自大陸的旅客採取入境限制措施，泰國副總理等政府官員前往機場迎接陸赴泰航班，並送上衛生抗疫防疫包和花環。泰國家旅遊局局長現場用中文對遊客說「中泰一家親」；馬爾地夫外交部官方網站和推特發表聲明，歡迎中國調整出入境措施，熱切期盼大陸遊客盡早來馬旅遊；柬埔寨首相洪森提出希望今年接待200萬人次的中國遊客；印尼等國專門安排說中文的人員對接，峇里島等旅遊勝地因疫情暫停的中餐廳陸續恢復營業，當地旅行社也相繼推出春節旅遊產品。

汪文斌稱，中方將繼續因應疫情形勢不斷優化調整有關措施，與各方共同保障中外人員安全順暢有序往來，為國際團結抗疫和世界經濟復甦貢獻力量。