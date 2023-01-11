文史工作者蔣敏全，以深厚的文化解說功力和圖文，撰寫《彰化市古廟傳奇圖說》，11日新書發表，進行導覽解說。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市公所策畫出版《彰化市古廟傳奇圖說》與《好神彰化》二書，11日舉辦新書發表會。（吳敏菁攝）

彰化真的好神氣，彰化市是擁有古蹟數量最多的城市，寺廟林立，彰化市公所策畫出版《彰化市古廟傳奇圖說》與《好神彰化》二書，11日舉辦新書發表會，引領觀看的眼睛，每翻一頁都發現閃電，「抬頭見喜」看慣的廟宇原來還藏著這麼多寶藏和藝術。

彰化市長林世賢表示，彰化市過去是縣城所在地，舊城街區孔廟、元清觀、聖王廟屬國定古蹟，縣定古蹟則有開化寺、慶安宮、關帝廟等，以及城外南瑤宮，都是歷史悠久、神威顯赫的信仰中心，參拜之餘，是否看見隱藏在木雕、石雕、泥塑和彩繪工藝裡的圖形意象呢？透過新書，邀請民眾閱讀攬勝，來彰化與神同行，認識擁有300年歷史底蘊的古城。

文史工作者蔣敏全，以深厚的文化解說功力和圖文並茂方式，介紹廟宇畫樑雕棟的藝術之美，例如彰化孔子廟，人們天天看，可發現大成殿的垂脊上有一排泥塑梟鳥，是象徵有教無類？

蔣敏全解說，牠稱鴟鴞，傳說長大後會吞噬母鳥，自古為不孝和不祥之鳥，傳說飛過孔子講學之處，受感化改變，放置屋頂象徵有教無類。還有南瑤宮，正殿歇山重檐式屋簷下，木雕構件雕刻金蟬是全台唯一設計，蟬音繚繞，顯示媽處慈悲為懷、法力無邊，蟬又稱知了，代表媽祖知了眾生疾苦等等。

「身在寶山不知寶」，這本《彰化市古廟傳奇圖說》讓人一翻閱就迫不及待讀下去，頁頁都有閃電，讓人驚喜交加，引領對於傳統建築語彙，有了新認識，增加身為彰化人的文化功力。

另外，蔣敏全和陳仕賢、陳淑華、邱明憲等人編撰《好神彰化》，讓人窺見深厚的文化底蘊不只藏在民間信仰中，更穿梭於街道巷弄；另有描寫仕紳文化影響台灣文藝的篇章，也有講述見證彰化身為台灣交通南來北往樞紐的興衰發展，一起「共沐神恩」。