46歲好萊塢女星凱特溫絲蕾（Kate Winslet）早年出演影壇鉅作《鐵達尼號》蘿絲一角紅遍全球，演技實力精湛，曾獲得奧斯卡獎、演員工會獎、英國電影學院獎、金球獎、艾美獎等肯定，近日她為電影跑宣傳活動，遇到第一次採訪的新手記者暖心送上安慰，高情商行為被網友讚爆。

經典電影《阿凡達》近日推出續集《阿凡達：水之道》，影后凱特溫絲蕾加入演出成為一大亮點，她跑遍全球為電影做宣傳，近日網上流傳一段採訪影片，凱特溫絲蕾在德國宣傳時遇到一名新手記者，當凱特知道她是第一次採訪後，溫柔鼓勵：「好的，聽著，這將是一次有史以來最精彩的採訪，妳知道為什麼嗎？因為我們已經決定了這場採訪將是精彩的，所以我們現在行動起來，我和妳一起完成這次精彩的採訪。」

凱特溫絲蕾貼心表示：「妳可以問我妳想問的所有問題，而且妳不用害怕，這個過程會很美妙」，隨後還與女記者自拍，暖心舉動讓不少網友大讚：「這是天使吧」、「真的好溫柔啊」、「巨星風範」、「不得不誇，外國人真的在鼓勵人方面很棒」、「嗚嗚嗚我真的好喜歡她」、「溫柔的人終將會被世界溫柔以待，小時候看《鐵達尼號》覺得她好美，她一直在做自己演好劇，誰都有第一次進入職場」。

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) January 9, 2023

47歲的凱特溫絲蕾同時也懂得為自己發聲，電影《鐵達尼號》中結局因為木板不能支撐男女主角重量，導致男主犧牲自己，身為女主角的凱特溫絲蕾沒少被網友調侃是因為太胖才害死男主，她近日針對酸民攻擊發聲「他們真的很刻薄，我他X的根本一點也不胖！」霸氣言論獲得許多粉絲認同。