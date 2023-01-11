原先預期可以在去年完成的新電信三雄合併案，由於卡關頻譜，故今年持續未完待續，遠傳(4904)總經理井琪表示，由於目前仍在NCC審查階段，遠傳當然是希望儘快，目前預計合併基準日會落在第三季，展望2023年營運，則有信心會持續成長。

井琪談到，未來等NCC(國家通訊委員會)過關後，還有公平會這一關，因為遠傳、亞太電(3682)都是上市公司，以常理來說，公平會過後到真正的合併基準日，還需要約4個月時間，所以目前預計會落在第三季，當然，「希望可以儘快」，遠傳也會盡力配合一切作業程序，畢竟很多作為都是必須等到合併基準日後才可以動起來。由於遠傳和亞太電在去年合併時，原先訂出的核定基準日是在去年的9月底，換言之，假設今年第三季如期完成合併，時程也整整晚了約1年。

至於合併後的效應，井琪預估，效應顯現在財報上應該要合併後一年，畢竟合併初期有很多地方需要謀合，系統網路的整合則會力拼6~9個月讓消費者有感。

井琪也談到今年遠傳營運，在5G滲透率來說，今年至少會有10%的成長，至於新經濟今年營收占比也一定要超過20%，整體來說，今年遠傳營運表現將持續成長。只是，整體經濟大環境還是關鍵，將攸關整體消費市場，以及消費者行為。