台東縣消防局11日辦理春節前夕加強火災搶救整備作業實兵演練。（台東縣政府提供）

台東縣消防局11日辦理春節前夕加強火災搶救整備作業兵棋推演， 項目有飯店員工自衛消防編組、火災搶救、人命救助及大量傷病患等，並將最新開發的緊急救護5G資訊系統納入，利用科技串接消防、衛生、醫療進行跨域整合，逐步解決台東因幅員遼闊對4大急症緊急救護的痛點。

台東縣消防局今日舉行第28屆消防節慶祝大會，表揚各級績優人員共29位，並由台東大隊進行春節前夕加強火災搶救整備實兵演練，演練單位包含縣府民政處、國計處、社會處、警察局、衛生局、禾風新棧渡假飯店等單位協助。

項目有飯店員工自衛消防編組、火災搶救、人命救助及大量傷病患等演練項目，並將最新開發的火場指揮管制系統及緊急救護5G資訊系統納入，展現科技結合救災成果。

消防局長管建興表示，台東縣特種搜救隊去年2月間通過嚴格評測，成為全國首個國家級認證中型搜救隊。此外，台東縣於今年著手創建5 G緊急救護資訊平台，利用科技串接消防、衛生、醫療進行跨域整合，逐步解決台東因幅員遼闊對四大急症緊急救護的痛點，爭取黃金救命時間。

縣長饒慶鈴指出，台東消防實力獲得111年第5屆「政府服務獎」、2022年《遠見雜誌》民調「公共安全與消防」面向獲全國冠軍，感謝所有警、義消及民間救難團體等無私付出，使台東在各項競爭評比皆有好成績，將持續提升消防軟硬體設備，成為打火英雄最佳後盾，讓鄉親安全更有保障。