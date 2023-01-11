台北市副市長李四川（右二）11日也前往中山區百貨視察賣場公共安全聯合稽查。（陳薏云攝）

因應春節將至，台北市政府近期積極稽查百貨公司及賣場公共安全，確保過年民眾的逛街安全，而台北市副市長李四川11日也前往中山區百貨視察，李表示，自己擔任災防辦公室主任，過年期間百貨公司、商場及KTV都會聚集大量人潮，因此從4日開始進行工安稽查。建管處則表示截至11日已稽查24件，其中一件不合格，已開罰12萬。

北市府列管面積超過5000平方公尺以上的大型百貨、賣場、量販店，以及1500平方公尺以上的大型餐廳，包含台北101購物中心、BELLAVITA寶麗廣塲、微風廣場、家樂福等約100家業者。建管處於1月4日至1月18日將隨機抽出42家業者，無預警進行動態公共安全檢查。

此次突擊公安檢查重點為在安全門或梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道等處，任意堆置雜物及貨品，阻礙逃生動線而造成公共危險。李四川今日也前往中山區百貨公司視察公安稽查，李表示，過年期間人多生意好，呼籲所有百貨公司商圈把安全通道淨空，走道勿堆貨品，讓所有市民採買年貨都能平安過年。

李也表示，下一步要稽查KTV，因2020年曾發生錢櫃大火，因此市府對於KTV公安相當重視，屆時市長蔣萬安也會前往視察。

建管處專門委員鄭大川補充，截至11日為止，已稽查24件，其中信義區某百貨因安全門無法開啟，遭開罰12萬元並且限期2天改善，目前已經改善完畢。