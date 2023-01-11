根據農業貿易統計指出，2022年美國正式超車大陸成為我農產品出口最大國，佔我國外銷佔比17.5％，日本以16.4％次之，大陸則以13％退居第3，其中農產貿易逆差超過151億美元，創史上新高。

據統計，2022年美國以9億1667.1萬美元出口值位居我外銷最大國，進口同樣以46億5502.5萬美元、佔比17.5％位居第一，農產貿易逆差超過37億美元；日本則以8億5601.1萬美元、16.4％外銷值次之；大陸則以6億7841.2萬美元、13％位居第3。

值得注意的是，大陸出口值較2021年的11億2053萬8000美元，大減39.5％，主因和大陸近年暫停台灣多項農漁產品如鳳梨、鳳梨釋迦、石斑魚、白帶魚等有關，以及食品登陸註冊、出口商自主轉移市場等也有一定影響。

根據總體農貿統計，進口部分，2022年農產品進口值高達204億1717.6萬美元，較2021年180億9397.3萬美元增長12.8％；出口部分，2022年農產品總出口值52億2774.1萬美元，較2021年56億6918.4萬美元下降7.8％，農產品貿易逆差逾151億美元，寫下歷史新高。

進口貨品部分，以穀類及其製品以14.9％佔比最高，前3名的國家分別為美國25.9％、阿根廷17.4％以及巴西17.1％，分析與我國畜禽飼料全數仰賴進口所致。