行政院長蘇貞昌何時下台近日熱議不斷，有媒體說今天(11日)就辭閣揆，但總統府未置可否，一般認為將在13日審完總預算後內閣總辭。媒體人黃揚明指出，副總統賴清德15日當選民進黨主席後，在總統蔡英文最後1年多的任期中，蔡賴權力如何分工將是迎向2024的重中之重；賴清德是否能真的安心「定於一尊」，農曆年後的2、3月將是關鍵時刻。他還PO出蔡賴擁抱、蘇站在幾步外拍手的照片，意味著接下來執政團隊走向。

黃揚明今(11日)在臉書發文表示，媒體報導行政院長蘇貞昌今辭閣揆、將由前副總統陳建仁接下閣揆大位，對此，總統府未置可否、政院僅說將於立法院會期結束後由總統與蘇揆討論。一般認為，蘇將在週五立法院審查完畢今年度總預算休會後提出內閣總辭。

黃揚明指出，無論誰接閣揆，基本都是蔡英文主導下的行政權執行長，賴清德15日當選主席後，將掌黨權，在蔡英文最後1年5個月左右的任期中，賴清德與蔡英文的權力分工，將成為未來執政黨迎戰2024大選的重中之重。

黃揚明強調，執政黨的接班梯隊，賴清德是否能真的安心地「定於一尊」，農曆年後的2、3月將是關鍵時刻。

黃揚明還提到，不過總統府官網這張2019年1月11日發布，當時為總統蔡英文發布新任行政院長蘇貞昌人事記者會上的這張照片，三人的微妙互動，或許也意味著接下來執政團隊的走向。照片畫面中蔡賴擁抱，狀似和諧親密，而蘇則站在約五步的距離外拍手。