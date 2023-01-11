韓國總統尹錫悅11日就中國停發韓國公民赴華短期簽證一事表示，政府基於科學依據制定防疫政策，相關措施旨在保護公民，並要求外交部向中方充分說明韓方立場。

韓聯社報導，外交部長官朴振表示，尹錫悅當日在原總統府青瓦台迎賓館聽取外交部2023年工作彙報時，做出上述表述。報導指出，出於疫情防控需要，韓國政府從2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證。中國駐韓大使館10日在微信公眾號上發布將暫停簽發韓國公民赴華短期簽證的通知。

朴振在會上向尹錫悅彙報稱，政府優先考慮國民生命安全，而於日前採取了防疫措施，相關措施建立在科學客觀依據之上。他在會後向媒體做簡要介紹時也強調這一點，並指出韓方設置例外規定，面向有外交、公務、必要商務、人道主義事由的人員審發簽證。但中方就此採取全面停發韓國公民赴華短期簽證的舉措，令人深感遺憾。中方也理應基於科學客觀事實做出防疫安排。

朴振還強調，相關措施對韓中關係發展帶來負面影響不可取。韓方將視中國境內新冠疫情形勢再做何時放寬防疫措施的決定。