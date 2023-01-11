第一次見另一半的家長總希望能留下好印象，一名女網友表示，男友首次要帶她回家一起過年，還要她不用特別準備，只要放心做自己，但她平時喜歡性感歐美風，衣服不是挖空露胸，就是露肩、露肚，因此苦惱發文求助：「可以穿這樣嗎？」貼文一出，讓其他網友看了猛搖頭，直說：「是去見家長，不是讓他們看妳長輩」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，男友想趁著過年帶她回家見家長，不過兩人對於當天服裝的穿搭方式卻有截然不同的看法。她透露，自己平時衣著偏向歐美風，衣櫃裡面都是較性感的衣服，並貼出多張照片舉例，包括：只露出上胸的針織毛衣、露肩洋裝、薄紗小可愛，就連最保守的針織衫都是小露香肩的款式，「總之就不是長輩認為乖乖女的穿衣風格！」

女網友分享自己平時喜歡的服裝穿搭，大多是較性感的衣服。（圖／翻攝自Dcard）

原PO為了讓男友的家人留下好印象，想買比較素雅的洋裝，卻遭到男友不斷阻攔，還說希望她做自己，不需特地購買其他風格的衣服偽裝，更無須帶伴手禮，直說：「以後都是一家人，不用這麼見外」。原PO對此相當兩難，只好上網發文求助，「大家第一次見另一半的家人都是做自已嗎？」想知道是否該為了迎合另一半的長輩，穿上自己不喜歡的衣服。

貼文曝光後，引來一票網友留言吐槽，「穿原本風格的服裝高機率會完蛋」、「不要相信男友，那是他家人，當然隨便慣了不在意，妳還是外人，第一印象很重要」、「你是見家長，不是讓人家見你的長輩吧」、「聽妳男友的話99%會GG」。