桃園中壢青埔地區建案多人口逐年增加，通勤、通學人口多，桃園市交通局將於2月13日起試辦「青埔環線」公車，行經站點包含青埔附近重要設施，平日班距約1.5小時一班車，假日約1小時40分鐘一班車，但也有民眾反映班距太長、路線範圍太小，另應搭配廣設ubike站點彌補更佳。

市府交通局公共運輸科長黃心韻指出，青埔既有的都是聯外公車，沒有專行青埔地區的公車，經過協調覺得有其必要，與客運業者溝通本來是希望有2台車輛運行，但基於運行成本考量及司機人力問題，目前僅安排1輛40人巴士運行。

她說，青埔環線分為右環線及左環線共有20個站點，運行一圈總計70分鐘，因青埔許多建案還在興建當中尚未入住，且居住人口也比較分散，目前已有站點是以現有需求者去做規畫，已包含當地重要景點設施及學校，之後會再觀察建案蓋好及入住時間，班次和路線都會再做檢討。

市議員黃崇真指出，青埔在地以到高鐵的通勤族以及學生、老年人到公園設施休憩者，是環狀公車主要搭乘族群，建議環狀線應改為8字形，讓公車行駛時間不要太長，且預計使用的40人座巴士太大台，行駛部分社區巷弄根本繞不進去太過危險，建議應該改為中巴較為恰當，另外，站點名稱不明確也容易讓人混淆，建議應以重要景點或學校為站點名稱。

黃心韻也說，日前辦理會勘後，已建議客運業者是否評估運行2輛車，依左環線及右環線各行駛一輛車，藉此縮短班距，目前由業者研議當中。