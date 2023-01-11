2007年涉槍殺計程車司機並遭判無期徒刑確定的林金貴，2015年獲再審改判無罪後，2020年高雄高分院再審更一審逆轉改判無期徒刑，遭撤銷後，再審更二審又判無罪，檢方提上訴，最高法院認為，檢方無法提出林確有出現在案發現場的證據，駁回上訴、判無罪確定。

46歲的林金貴，被起訴在2007年5月於高雄鳳山持槍射殺搶劫王姓 計程車司機，當年10月他被逮後收押，2010年判無期徒刑定讞後入獄 服刑。他的姊姊後來找出一張案發前2個月，林男拍的短髮大頭照， 指控凶手另有其人，林聲請再審翻案成功。

2018年8月高雄高分院再審認為，林金貴有不在場證明，證人指證時間過久且違反程序，撤銷有罪判決逆轉改判無罪，檢方提上訴，最高法院撤銷發回後，2020年再更一審依殺人等罪判處無期徒刑，最高法院撤銷後，再更二審又判無罪。

檢提上訴後，最高法院認為，本案檢察官始終未能提出客觀跡證證明林金貴有出現在案發現場，至於檢察官提出的不利林的相關證據，再更二審發現有嚴重程序瑕疵或內容不實，無從作為不利林的依據，因此駁回檢方上訴，林無罪確定。