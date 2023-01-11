林柏宏（左）與許光漢在片中飾演人鬼冤家。（金盞花提供）

林柏宏（左）飾演「死掉的Gay」毛毛，跟許光漢有許多搞笑互動。（金盞花提供）

林柏宏在片中獻出同志夜店初體驗。（金盞花提供）

林柏宏在動作喜劇片《關於我和鬼變成家人的那件事》中，恥度開到百分之兩百，他說，初看劇本就非常喜歡，認為故事題材新鮮，人物情節也不斷反轉，實際演出才驚覺「簡直太羞恥」，像是正面跨坐在許光漢肩膀，及各種驚聲尖笑又神出鬼沒的誇張橋段，每天收工都精疲力竭，卻也玩得很開心，「我跟光漢熟了後更放膽去玩，有些梗都是現場玩出來的。」

林柏宏在片中飾演「死掉的Gay」毛毛，因車禍意外過世，在阿嬤牽線下，跟許光漢飾演的直男警察吳明翰冥婚，1人1鬼決定揪出害死毛毛的兇手，讓他完成遺願安心升天投胎，過程卻鬧出一堆荒謬事，為此，他還練就專業「毛毛飄」，每當他跟許光漢走在一起時，畫面要呈現出毛毛如靈體飄浮的狀態，秘訣是靠底下一輛專屬毛毛車載著他到處跑，道具組為此打造3、4輛車適用於不同場景與畫面。

全片幾乎都以「上半身」演出，林柏宏展現驚人腰力，「我上半身很正經自然在演戲，下半身其實超級忙！有時車子急停，很可能會摔下來，我的腿必須緊緊纏繞勾住整台車，畫面太荒謬常不小心笑場，但拍到最後，我已經熟練到可以用那輛車360度自轉了。」

而同志夜店熱舞場景更令他印象深刻，不過林柏宏自認「舞痴」也從沒去過同志夜店，事前抱佛腳找舞蹈老師特訓，沒想到拍攝當天，老師竟親自到場驗收成果，讓他壓力山大直呼：「那天舞池有各式各樣穿著火辣的同志朋友在跳舞，他們都很享受，我卻超害羞，偷偷喝了2杯梅酒，才敢跳下去跟大家尬舞，算是突破人生恥度，短期內應該難以超越。」

林柏宏詮釋同志心境也做了許多功課，曾在《帶我去遠方》演過比較內斂的同志，這次形象大翻轉，在同婚合法的社會氛圍中，扮演勇於展現自我的同志，他解釋：「可能很多人用同志角度看待毛毛，不過我把同志這件事擺在最後面，我不覺得同志就是一個角色，同志有一千種樣子，異性戀也有一千種樣子，要拿捏他是什麼樣子的個性，不希望變成很刻板的同志樣貌。」

《關於我和鬼變成家人的那件事》2月10日上映。