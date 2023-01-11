洪榮宏（左）與陳美鳳經常在秀場同台，交情匪淺。（羅永銘攝）

龍千玉（左起）、洪榮宏與陳美鳳將在黃金歲月演唱會上重現當年餐廳秀的風華。（羅永銘攝）

陳美鳳預告演唱會上的服裝會有所調整，要讓人眼睛一亮。（羅永銘攝）

陳美鳳、洪榮宏、龍千玉、王中平、賴慧如與洪都拉斯今(11日)出席《黃金歲月演唱會》記者會，談到當年在秀場遇過最恐怖的事，陳美鳳說有一次作秀完提早回飯店，被一位大哥的朋友尾隨，「我要開門時，那個男的就把我推進去房間，然後把門反鎖」，她跑到床的另一頭狂叫「你不要過來」，對方欲上前侵犯她，她繼續又叫又跳，幸好服務生來敲門，及時救了她。

陳美鳳說，服務生開門進來後，那個男的還裝傻，後來秀場老闆出面處理此事，她也就沒有報警，不過至今她的陰影還在，現在住飯店回房間時，會注意身後有沒有人，也提醒女生在外地要多留意環境。她歷經秀場黃金歲月，有工作就接，賺來的錢先為爸爸買房，再為自己和妹妹買房，連台中法拍屋也寄通知問她是否要買房，對於手中擁有幾間房，她謙稱「夠住就好」。

她和秀場時期的歌手私交甚篤，洪榮宏第一次擔任主秀，要下南部，就是跟她借車，她大方出借名車，兩人因而結為好友，作完秀後會一起消夜小酌，她爆料有一次洪榮宏在她家喝醉了，幫她的愛犬禱告，「我養羅威那很兇猛的，就乖乖坐在那裡聽他講」，還說洪榮宏很靦腆，喝醉會默默的一直笑，「酒店的妹很愛他喔」。洪榮宏則老實說，他喝醉醒來，發現自己睡在陳美鳳的浴缸裡。

洪榮宏與宋達民同一個教會，被問到宋逸民事件，他說：「他們兩兄弟我都熟，他們個性截然不同，逸民很保守、很謹慎，這件事我跟達民都覺得不要再談了，以免越描越黑，他們也都出來講了。」

「黃金歲月」演唱會將於4月22、23日在台北流行音樂中心登場，卡司包括秀場天后陳美鳳、金曲歌王洪榮宏、台語歌后龍千玉、台語歌王蔡小虎、王中平、賴慧如、黑旋風、王彩樺與洪都拉斯等，會重現當年餐廳秀的風華，門票於1月12日起在年代售票系統與四大超商同步開賣。