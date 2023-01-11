國際影后張曼玉雖已淡出演藝圈多年，一舉一動仍受到外界關注，去年11月她無預警開通抖音帳號，讓粉絲都相當驚喜，而她元旦時也更新與好友一起倒數迎接2023年的影片，脂粉未施的她，雖然打扮樸素，但依舊氣質出眾。

張曼玉更新的影片中，她和一群好友開心祝福大家新年快樂，而打扮簡單、素顏出鏡的她，依舊氣質超好，58歲皮膚仍Q彈無瑕疵，讓網友都大讚「美了一輩子的女神」、「歲月不敗美人，一直喜歡妳」、「張曼玉的氣質獨一無二」、「好瘦啊女神」、「怎麼可以有這麼美的人，發自內心的美」。

張曼玉素顏依舊氣質出眾。(圖／取自張曼玉抖音)

其實息影多年的張曼玉，近來頻被曝光暴瘦、面容憔悴衰老的照片，被指顏值急速崩壞，但不拍戲的她，轉換跑道追逐音樂夢，創作歌曲、錄歌、組團並開個人音樂會，生活過得相當愜意，從她臉上可看出自信的光采，相當享受單身的生活。

張曼玉18歲參加香港小姐選美，最終獲得亞軍及最上鏡小姐獎，並因此進入演藝圈，雖然一開始因為演技被譏是花瓶，但最終靠著努力站穩影后地位，曾獲得5屆香港電影金像獎影后、5屆台灣金馬獎影后，是這兩項殊榮的紀錄保持者，她還獲得柏林國際電影節影后及戛納電影節影后，是華語區第一個獲得該榮譽的演員。