大陸外交部發言人汪文斌11日主持例行記者會，有記者提問，對於大陸昨日宣布暫停審發日本公民赴中普通簽證，日本政府表示遺憾和抗議，理由是日本對大陸公民的赴日措施是核酸檢測陰性證明，這和大陸暫停簽證的行為不對等。對此，汪文斌表示，中方已經多次指出，少數國家罔顧科學依據和本國疫情實際，執意對來自大陸的旅客採取歧視性的入境限制措施，中方根據相關國家採取對中歧視性措施的實際情況作出對等反應，既是維護本國公民的正當權益，也是為了維護國家間正常交往合作的必要環境，正當合理。

汪文斌說，藉此機會，也願意向大家多介紹一些相關的事實。多國的衛生防疫專家近期指出，收緊來自大陸旅客的入境措施，既不科學也不必要。新加坡衛生部長近日表示，2022年最後4周，自華入境新加坡確診病例不到新總輸入病例的5％，遠低於從其他一些國家和地區的占比，當前無需對大陸收緊防疫措施。世界衛生組織歐洲區主任克盧格近日指出，大陸一直在向國際社會分享病毒基因序列等資訊，目前在大陸流行的新冠毒株在歐洲和其他地區早已出現，大陸疫情不會對當前歐洲疫情造成大的影響，任何預防性的措施都應當基於科學，並確保適度非歧視。

他還指出，新的XBB.1.5毒株已在美國迅速傳播，變異毒株帶來的威脅可以在任何時間出現，也可能來自任何地方。

汪文斌指出，許多國家表示不會對來自中國的旅客採取限制性的措施，一些國家還明確表示，歡迎中國旅客到訪。再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，各方共同努力，為正常人員交往和交流合作創造有利條件。