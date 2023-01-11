致力服務地方鄉親、推動善行不遺餘力，台中市前市議員邱素貞連續第11年結合地方企業歲末送暖，11日在南區正義街舉行捐助，發放給400戶東區、南區未獲政府社會福利補助的弱勢邊緣戶，包括白米、麵線等民生物資與慰問禮金1千元，關懷弱勢族群。

台中市綠營市議員陳雅惠服務處前，湧進許多民眾，前市議員邱素貞與現場30位志工忙分送白米、泡麵、麵線、土豆麵筋、保久乳、桂格燕麥片、八寶粥、綠豆沙等民生物資、現金1千元慰問金，現場還有義剪、贈春聯活動，氣氛熱絡、溫馨。

前市議員邱素貞表示，每年在農曆春節前夕，「2023水噹噹溫馨關懷、寒冬送暖」活動，結合優質企業，舉行寒冬送暖活動，今年邁入第11年，讓弱勢族群有個小確幸，她身為創會長盼未來有機會，邀集更多人來幫助需要關懷者。

現任理事長洪敬姬指出，受疫情影響，各行各業成長受創，感謝社會上仍有許多善心人士慷慨解囊，為落實防疫，今年仍取消「台灣小吃」，發放物資作業，也採分流方式，自發通知單到領取，分別以顏色黃色、粉紅色、綠色做辨別分流，有效縮短民眾等候時間。

市議員陳雅惠說，今年受捐贈邊緣戶，都是由東區、南區各里辦公處訪查提供，讓需要幫助的人，讓好家庭的一份子，能趕在農曆過年前獲得實質幫助，過個好年，共計400戶。

「2023水噹噹溫馨關懷、寒冬送暖」活動現場，熱鬧滾滾，包括邱素貞、陳雅惠，水噹噹關懷協會現任理事長洪敬姬等人現場向民眾拜早年；陳雅惠說，大家發揮「人飢己飢、人溺己溺」精神，集結社會各界提供資源，拋磚引玉做愛心，讓弱勢團體感受到社會溫暖及過年氣氛。