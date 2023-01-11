台中大安濱海樂園的奢華露營《向海那漾》推出住房優惠，阿莎力下殺45折。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

台中大安濱海樂園的奢華露營《向海那漾》推出住房優惠，阿莎力下殺45折。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

農曆過年腳步近，台中大安濱海樂園的奢華露營《向海那漾》推出住房優惠，阿莎力下殺45折，原價1萬6000元豪華4人帳房，回饋價優惠每人只要1800元。更附上豪華早餐buffet，優惠時間為1月29日至2月5日止。

奢華露營《向海那漾》鄰近蔚藍海洋，一陣風徐徐吹來便有海的味道，讓人能瞬間脫離城市的喧囂，實現享受海島風情不再非得出國。

業者指出，《向海那漾》作為耕耘台中在地觀光的一份子，榮幸能與台中觀旅局齊心為台中觀光發展努力，特別推出45折住房優惠，原價1萬6000元豪華4人帳房，回饋價優惠每人只要1800元，更附上豪華早餐buffet，優惠時間為1月29日至2月5日止。（相關優惠以官網公告為準）

業者表示，《向海那漾》不僅僅是臨海之地，從2020年開始營業至今，保育自然生態之美，一直是公司的經營理念，始終期許能與台中一起共好共榮，更與周邊的生態園區、高美溼地，串聯成一條自然鏈帶。