新北市烏來區某溫泉飯店，今（11）日上午11時許發生死亡案件，1名蔡姓飯店員工（43歲）被同事發現倒臥在4樓員工宿舍的水塔旁，救護人員到場後確認蔡男已經死亡，頭部有受傷情形，研判應為跌倒撞傷頭部所致，現場已初步排除外力介入。

據了解，蔡男平時住在飯店的員工宿舍，今天上午被發現倒臥水塔旁，同事立即報案，警消獲報後確認已經死亡，經調閱監視器發現，蔡男在今日凌晨1時許從4樓往員工宿舍方向前進，判斷應為不慎跌倒撞傷頭部導致死亡，警方初步排除外力介入，後續將報請司法相驗釐清死因。