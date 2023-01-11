台北大巨蛋的防火避難及排煙審查近日已取得內政部認可函，將拚3個月內完工，對此，台北市長蔣萬安表示，接下來會要求遠雄按圖施工，希望4月份完工，7月份能夠順利申請使用執照，年底可試營運，下周也會和副市長李四川去大巨蛋，實際了解內部狀況。

蔣萬安曾喊出上任1年內大巨蛋完工啟用，內政部則在今年1月9日發出防火避難性能審查認可函，接下來遠雄可以向台北市政府建管處申請第4次建照變更，後續工程希望3個月內能完工。

蔣萬安11日下午赴寒舍艾美酒店參與點燈儀式受訪，他表示，上任後積極跟內政部溝通，這段期間謝謝中央給很多指導跟建議，能在1月9日拿到內政部核發的防火避難性能審查核可函，接下來會要求遠雄按圖施工，預計4月份完工，7月份順利的話，能夠申請使用執照，年底可試營運。

蔣萬安也說，希望第一階段能朝向一萬人來做場地適應，接下來視後續需求，逐步開放，也力求朝當時承諾 ，一年內讓大巨蛋完工，他也表示，下周會和李副市長去大巨蛋，實際了解內部狀況，然後擬定更完整規畫，並希望按照計畫進行。

被問到柯市府過去多次說中央卡蛋，但上任後一年內迅速有進展，是否覺得前後溝通有差距，蔣萬安則說，我們盡最大力量，積極和中央溝通協調 ，一上任就有和內政部溝通 ，就此事深入了解，接下來也有很多要跟中央一起合作。