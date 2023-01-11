台灣證券交易所依據上市公司公布12月營收顯示，12月全體上市公司營收總計3兆2,846億元，年減13.67％。2022年全體上市公司營收總計40兆2,043億元，年增5.34％。12月營收成長主要產業為食品工業、觀光事業及通信網路業，衰退主要產業為金融保險業、航運業及光電業。2022年全年營收成長前三名產業為油電燃氣業、半導體業及航運業，衰退為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

12月營收成長較大產業，食品工業適逢世足賽、聖誕節及跨年等節慶需求持續增加，當月營收年增41.33％；觀光事業受邊境解封及禁團令解除影響，營收年增11.76％；通信網路業受頻寬升級需求增加，且零組件缺貨狀況緩解，訂單出貨順暢，營收年增9.66％。

金融保險業因保險業務淨收益、投資收益減少及匯兌損失增加，營收年減62.63％；航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌影響，營收年減35.4％；光電業因市場需求下跌，營收年減32.98％。

2022年全年來看，成長三大產業仍有雙位數成長，油電燃氣業營收年增33.98％，半導體業及航運業分別年增20.09％及18.91％。金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業全年營收年減31.47％、18.98％及14.39％。