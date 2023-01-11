全國教育產業總工會11日提出，台中市政府要求學校老師配合「騎樓安學」計畫，並於1月19日前提報學區內騎樓遭違章建築阻塞路段，呼籲讓教師們回歸教室、專心教學。台中市教育局強調，無強制老師舉報學區所有騎樓違章阻塞的情況，此計畫是提供校方反應資訊的管道。

教育局指出，「騎樓安學」是市政的重要工作，教育局是配合都發局，請學校就平日觀察學童上下學，有無遭阻塞影響安全疑慮，校方若願提供相關資訊，將可作為都發局維護「騎樓安學」計畫參考用，但是不是違章仍由都發局進行專業判斷。

教育局強調，由於騎樓不是校園，是否為違章也非老師或校方所能判斷，教育局完全尊重校方的自願性，非強制要求老師做這項教學以外的工作。

都發局指出，為改善騎樓學童及行人通行安全，都發局每年實施「騎樓安學」專案計畫，逐年完成台中市騎樓打通，並以學校、捷運路線、車站、商圈等周邊路段實施，每年皆會發函市府相關單位協助提供建議路段，並非針對教育局及各學校。