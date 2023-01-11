Tizzy Bac〈Human Error〉MV不計成本打造科幻電影浩瀚感。（相信音樂提供）

Tizzy Bac〈Human Error〉MV以舞蹈張力和燈光雷射演繹遼闊浩瀚的歌曲。（相信音樂提供）

Tizzy Bac暌違4年發新專輯《Human Error》，11日推出同名主打歌〈Human Error〉MV，百無禁忌地把場景搬到獲獎的「最美納骨塔」拍攝，Tizzy Bac 至新竹的納骨塔「永恆之丘」拍攝，除了地點與歌曲命題「靈魂、生命」呼應外，該棟建築以冷峻質樸的清水模建造，更曾獲「設計界奧斯卡獎」德國紅點設計獎肯定，讓惠婷和前源2人一踏入場館感到非常新奇難忘。問起會不會擔心誤觸禁忌或有所顧忌，惠婷說：「因為納骨塔現在還沒開放，所以裡面還沒有『住客』，比較不會怕打擾到對方！」

雖然沒有令人發毛，不過Tizzy Bac仍感到「透心涼」！原來拍攝當天遇上強烈寒流，入夜氣溫不到10度，加上建築物天井設計格外通風，寒風刺骨讓整個團隊冷到窩在一起取暖，身為新竹人的惠婷也大喊吃不消，笑稱：「我自己也被新竹的強風打敗！」她全身掛了10個暖暖包，大嘆：「出道以來我第一次覺得滷味泡麵怎麼這麼好吃，是一種吃是為了想活下去的感覺！」前源冷到發抖，但為了上鏡頭好看只好咬牙強忍，「我打鼓的位置剛好坐在風口，整個海風灌進來真的不得了！」

除了推出MV外，Tizzy Bac過年也沒休息，必須閉關練習，為了農曆年後的專場巡迴做好萬全準備，惠婷表示：「有2年沒開專場了，我們還是有點小緊張，希望在這段時間大家可以多聽我們的新歌，好好消化一下，希望到時候可以聚在一起好好聊！」《從地心竄出》巡迴演唱會將在2月11日台北Zepp、3月4日台中Legacy、3月11日高雄後台演出，1月14日中午12點拓元售票系統正式開賣。