台股新藥族群再添新生力軍，專注皮膚外用新劑型藥物開發的竟天生技(6917)明(12)日將登錄興櫃，參考價32元。目前研發進度最快的為採噴霧劑型的APC101，適應症為緩解帶狀皰疹後神經痛，已經完成澳洲二期臨床試驗；以及採泡沫劑型的APC201，適應症為治療骨關節炎疼痛，正同步在台灣、澳洲申請執行一/二期臨床試驗。

竟天成立於2008年，目前實收資本額為3.48億元，董事長兼總經理為王藹君博士，全體董事持股比為36.39%。公司的主要法人股東包括永光化學、創新工業、永豐創投、兆豐商銀等，合計前十大股東持股61.94%。

王藹君表示，竟天的核心競爭力在於，能根據藥物特色設計不同的劑型並進行開發，彌補現行治療藥物的缺點，達到最佳功效。以緩解帶狀皰疹後神經痛新藥APC101為例，憑藉獨特的劑型與機轉作用，相較目前核准的上市治療藥物，包括口服用藥Pregabalin(普瑞巴林)、Gabapentin(加巴噴丁)，與貼布用藥Lidocaine patch(利多卡因貼布)等具有副作用低、順從性高等多項優勢，有機會成為病患的新治療選項。

竟天的另一個優勢競爭力在於擁有一座符合PICs/GMP規範的藥廠，包含乳膏凝膠與溶液劑型二條產線，並且已完成局部麻醉劑皮麻樂乳膏(LALP cream)、愛密髮生髮液(iMinos solution)二項利基學名藥的市場開發、取證上市與量產銷售，一條龍的藥物開發模式，不僅有效提昇藥廠的稼動率，也因此縮短產品開發時程，提高產品品質。

目前，LALP cream已成功授權給香港大藥企，並取得香港藥證，目前正在申請中國藥證，將搶攻中國大陸具潛力的疼痛控制市場，未來也可望進一步擴展至其它國際市場。