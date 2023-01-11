一個由人工智慧（AI）驅動的「機器人律師」將在下個月，成為世界上第一個在法庭上協助被告來處理交通罰單的案例，公司執行長表示這套AI已經成功協助過用戶處理過超過數百萬起線上客服的對話和糾紛，並即將在下個月實際登上法院現場即時使用，並期許能讓負擔不起昂貴律師費用的民眾也能獲得法律權益。

據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）9日報導，這間開發公司有著很生動的名字「不付錢」（DoNotPay），該司執行長布勞德（Joshua Browder）說，他們開發的人工智慧可以在手機上運行，聆聽法庭辯論，並為被告制定回應內容，人工智慧律師將會透過耳機即時告訴被告該說什麼。

據布勞德表示，這家人工智慧公司已經使用人工智慧生成的聊天機器人（Chatbot），成功協助過用戶爭取回搭乘飛機時，Wifi無法使用退款，以及調降賬單費用和有爭議性的停車罰單等問題。他們已經依靠這些人工智慧對話模板，代替個人贏得了200多萬件政府機關或是企業的客戶糾紛以及法庭案件。目前DoNotPay已經從以技術為重點的風險投資公司籌集了2770萬美元（近新台幣8.43億），其中包括創投基金公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）和克魯資本（Crew Capital）。

布勞德談到：「在過去的一年當中，人工智慧技術確實得到了發展，使我們能夠與企業和政府進行即時的交流，」我們的機器人能夠與公司和客戶服務代表現場交談，與公司降低賬單，而我們下個月要做的是首次嘗試在法庭上使用該技術。」

他還強調，如果機器人律師打輸了官司，他們公司將會承擔任何罰款，不過他拒絕透露客戶和法院的名字，有一些法院允許被告佩戴助聽器，這就是布勞德認為DoNotPay的技術可以在本案合法使用的原因。

We have upcoming cases in municipal (traffic) court next month. But the haters will say “traffic court is too simple for GPT.”



So we are making this serious offer, contingent on us coming to a formal agreement and all rules being followed.



Please contact me if interested! — Joshua Browder (@jbrowder1) January 9, 2023

據布朗德說，最終的目標是使法律代表民主化，讓那些負擔不起的人也能免費獲得法律代表，在某些情況下，消除對昂貴律師費用的需求。